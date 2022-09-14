На заседании в Совфеде обсудили козни Запада по расчленению России

Владимир Гладков )

Запад не оставляет попыток расчленения России, используя свою агентуру.

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Об этом в рамках заседания комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета высказался политолог Дмитрий Егорченков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда у американцев и англосаксов какая-то ставка не играет, они всегда идут по старой проторенной дороге, обращаются к «лучшим практикам». «Лучшие практики» – это, как раз, работа по расчленению, в прямом смысле слова, России на наибольшее количество субъектов, напрямую подчиненных внешней управляющей силе. Идея – совершенно не новая.

Можем вспомнить, с каким веселым улюлюканьем англичане, американцы, японцы и прочие участвовали в интервенции в Россию после революции. Откровенно говоря, что «мы будем растаскивать страну на части. Будем создавать свободные государственные территории бывшей Российской Империи, но под нашим контролем».

Тогда у них эта ставка тоже не сыграла.

Обязаны мы вспомнить нацистский пример. В 1944 г. в Праге состоялся учредительный съезд «Комитета освобождения народов России» под прямым контролем товарища Гиммлера, который нам – не товарищ. Звучали тезисы о «свержении тирании», «освобождении народов России», «почетном мире». Финальная фраза Власова: «С нами симпатии всех прогрессивных народов мира», – процитировал аналитик.