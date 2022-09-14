На заседании в Совфеде обсудили козни Запада по расчленению России
Владимир Гладков )
Запад не оставляет попыток расчленения России, используя свою агентуру.
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Об этом в рамках заседания комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета высказался политолог Дмитрий Егорченков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Когда у американцев и англосаксов какая-то ставка не играет, они всегда идут по старой проторенной дороге, обращаются к «лучшим практикам». «Лучшие практики» – это, как раз, работа по расчленению, в прямом смысле слова, России на наибольшее количество субъектов, напрямую подчиненных внешней управляющей силе. Идея – совершенно не новая.
Можем вспомнить, с каким веселым улюлюканьем англичане, американцы, японцы и прочие участвовали в интервенции в Россию после революции. Откровенно говоря, что «мы будем растаскивать страну на части. Будем создавать свободные государственные территории бывшей Российской Империи, но под нашим контролем».
Тогда у них эта ставка тоже не сыграла.
Обязаны мы вспомнить нацистский пример. В 1944 г. в Праге состоялся учредительный съезд «Комитета освобождения народов России» под прямым контролем товарища Гиммлера, который нам – не товарищ. Звучали тезисы о «свержении тирании», «освобождении народов России», «почетном мире». Финальная фраза Власова: «С нами симпатии всех прогрессивных народов мира», – процитировал аналитик.
Егорченков провел параллель между современной российской «оппозицией» и международной постнацистской организацией «Антибольшевистский блок народов».
«Все знают организацию Антибольшевистский блок народов, про которую американские исследователи рассказывали, что это – «самый большой зонт для бывших нацистских коллаборационистов во всем мире». Организация работала под прямым контролем ЦРУ. Многие годы занималась попытками расшатывания внутренней ситуации этнической и конфессиональной в Советском Союзе.
Российская оппозиция последних лет тоже никогда не отказывалась от этой идеи расчленения России или отрывания от нее кусков под разными предлогами. Достаточно вспомнить заявления находящегося в местах (не столь отдаленных – ред.) Навального или находящегося за границей Волкова. Даже господин Ройзман что-то про Уральскую республику говорил. Под разными предлогами говорили, что от России нужно оторвать те или иные куски», – сопоставил политолог.
Спасибо!
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