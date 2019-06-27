27.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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На защиту Климкина встал одиозный Вятрович

Националистический пропагандист и соратник Петра Порошенко, глава скандального “Института национальной памяти” Владимир Вятрович прокомментировал сегодняшнее заявление президента Украины Владимира Зеленского относительно ноты МИД Украины в Россию, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом Вятрович написал в Facebook.

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“Ух, какой он грозный – Владимир Зеленский в гневе. Вот жаль только гнева не хватило на Путина, который удерживает украинских моряков. Весь выплеснул на Павла Климкина”, – написал пропагандист.

Напомним, ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до его сведения не довели информацию об отправлении ноты МИД в Россию из-за арестованных Россией у Керченского пролива моряков. Кроме того, Зеленский обратился к Путину с просьбой освободить моряков.

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