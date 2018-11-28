29.11.2018, Донецк, Александр Гусар
 
Донбасс, ЖКХ, Экономика
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На зависть Украине: ДНР не повышает тарифы на коммуналку

Коммунальные предприятия ДНР не будут повышать тарифы на свои услуги для населения. Об этом после встречи с главами городов и районов заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В целом ситуация складывается в штатном режиме, хотя к сожалению, есть большое количество аварий, но есть и понимание, как с этим справиться. В этом году с отопительным сезоном всё будет в порядке, а к следующему нужно готовиться уже сейчас, что-то думать и принимать конкретные шаги», – отметил он.

«Коммунальные предприятия здесь находятся в крайне сложной ситуации, и связано это, в первую очередь, с теми обещаниями, которые давало руководство Республики – не повышать тарифы для населения. И мы будем этих обещаний придерживаться, поэтому нам придётся искать другие источники финансовой поддержки коммунальных предприятий, чтобы они могли нормально функционировать», – заявил Денис Пушилин.

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