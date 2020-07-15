На завтра намечена блокада Приднестровья прорумынскими боевиками
Несколько молдавских унионистов (сторонников объединения с Румынией) устроили сегодня провокацию на границе с Приднестровьем на контрольно-пропускном пункте (КПП) в Варнице.
Об этом сообщает телеканал «Первый Приднестровье», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
Провокаторы потребовали убрать 31 КПП на границе с Молдовой, которые установили власти Приднестровья в связи с тем, что эпидемиологическая обстановка в соседней стране одна их самых опасных в Европе. Границу с Молдовой уже закрыли многие европейские страны.
Ранее молдавские комбатанты (участники войны с Приднестровьем 1992 года) на пресс-конференции в Кишиневе заявили, что блокируют все дороги в Приднестровье, если Тирасполь не откроет границы с Молдовой и не уберет карантинные посты до 12.00 16 июля. Комбатанты призывали принять участие в этой акции защитников Приднестровья. Более того, они обратились и к Украине, призвав Киев перекрыть Приднестровье со своей стороны.
«Я считаю, что это очередная провокация Молдовы, поэтому поддержки она не найдет. Мы считаем, что наш президент и правительство принимают правильные меры, которые ограждают нашу маленькую республику от такой большой проблемы как пандемия», – сказал руководитель общественной организации «Союз защитников ПМР» Анатолий Булда.
Официальный Кишинев на разных уровнях не раз требовал открыть границы и убрать карантинные посты. При этом умалчивал о COVID-коллапсе.
«Им заказали – они пошли. Это банальная заказуха. Им заплатили, они и выступили. Мы можем выйти, но добром это не кончится. «Любовь» у нас к ним застарелая», – прокомментировал заявления комбатантов Павел Кузнецов, защитник Приднестровья.
Примечательно, что официальный Кишинев не осудил экстремистских угроз комбатантов, хотя накануне президенты Молдовы и Приднестровья обсудили сложившуюся ситуацию и договорились встретиться.
Сегодня МИД ПМР официально обвинил власти Молдовы в организации провокаций и проинформировал об этом всех международных участников приднестровского урегулирования.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.