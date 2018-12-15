На завтра в Виннице назначен тест-драйв по “отжиму” имущества УПЦ

15.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

На завтра, 16 декабря, в вотчине Петра Порошенко городе Винница готовится захват кафедрального собора УПЦ, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил на своей страничке в соцсети православный публицист Дмитрицй Скворцов.

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“Благочинный Винницкого районного благочиния, который вместе с Симеоном участвовал в «соборе», созывает всех сельских священников с активами общин для «всенощного бдения» в кафедральный собор г. Винницы. На самом деле стоит задача создать большинство на завтрашней службе, когда на неё придут возмущённые постоянные прихожане из числа горожан. Таким образом сторонники Симеона смогут перевести храм в «ЕПУЦ» (созданная сегодня “Церковь Порошенко” – Ред) и отстоять его для Симеона. Заодно и встретить его с почестями”, – написал он.

Винницкое сельское благочиние – одно из двух благочиний Винницкой епархии, которые поддержали автокефальные устремления Симеона. Остальные семь поддержали Церковь, напоминает публицист.

“Завтра готовится тест-драйв по захвату чужого имущества”, – так прокомментировали эту информацию подписчики странички Скворцова в соцсети.

Отметим, как ранее сообщал “ПолитНавигатор”, сегодня после утренней служьы группа из двух десятков молодчиков спортивной наружерстии заблокировала вход в собор и отобрала ключи от него.