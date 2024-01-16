На Зельц-ТВ показали карту с Крымом в составе Белгородской области

Анатолий Лапин.  
16.01.2024 19:26
  (Мск) , Киев
Просмотров: 512
 
Белгород, Дзен, Идиотизм, Крым, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, СМИ, Украина


Финансируемый из госбюджета Украины «Единый телемарафон», обслуживающий интересы Банковой, попал в скандал. Причиной стала карта России, на которой Крым был обозначен частью РФ, но подписан как Белгородская область.

На это в своём Телеграм-канале обратила внимание депутат Верховной рады, бывшая пресс-секретарь экс-президента Виктора Ющенко, а ныне – соратница экс-президента Петра Порошенко Ирина Геращенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Финансируемый из госбюджета Украины «Единый телемарафон», обслуживающий интересы Банковой, попал в скандал. Причиной стала...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


В то время, как российский Крым под видом Белгородской области транслировали на украинском госТВ, за кадром ведущая бодро рассказывала о коммунальных проблемах РФ.

«Такую картинку сегодня показали на телемарафоне. Там Крым оказывается Белгородской областью. Ежегодно на марафон уходит 2 млрд грн», – возмущалась Геращенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть