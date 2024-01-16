На Зельц-ТВ показали карту с Крымом в составе Белгородской области

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Финансируемый из госбюджета Украины «Единый телемарафон», обслуживающий интересы Банковой, попал в скандал. Причиной стала карта России, на которой Крым был обозначен частью РФ, но подписан как Белгородская область.

На это в своём Телеграм-канале обратила внимание депутат Верховной рады, бывшая пресс-секретарь экс-президента Виктора Ющенко, а ныне – соратница экс-президента Петра Порошенко Ирина Геращенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В то время, как российский Крым под видом Белгородской области транслировали на украинском госТВ, за кадром ведущая бодро рассказывала о коммунальных проблемах РФ.

«Такую картинку сегодня показали на телемарафоне. Там Крым оказывается Белгородской областью. Ежегодно на марафон уходит 2 млрд грн», – возмущалась Геращенко.