На Зеленского повесят летний скачок тарифов

24.04.2019, Киев

С 1 июля на Украине отменят льготные тарифы для населения, что приведет к новому росту цен на электроэнергию.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономист Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После внедрения рынка электроэнергии с 1 июля (возможно, оно будет чуть позже, но согласно законодательству – с 1 июля) тарифы на электроэнергию для населения могут увеличиться раза в два. Сейчас есть перекрестное субсидирование за счет тарифов на электроэнергию для промышленности, и эти тарифы занижены, если брать согласно себестоимости. С июля может повыситься в два раза тариф на электроэнергию для населения, и опять же это, будет связываться, это можно связать политически с новым президентом: «Вот, видите, Зеленский с 1 июня президент, а уже через месяц тарифы на электроэнергию повысились в два раза», – сказал Скаршевский.