На Житомирщине селяне отказались переименовывать улицу в честь АТОшника

27.09.2019, Житомир, Владимир Гладков

Совет села Гранитное Житомирской области отказался переименовывать улицу Чехова в честь АТОшника Алексея Влодарского, проживавшего в посёлке до того, как отправиться воевать в Донбасс.

Об этом сообщили в эфире телеканала «ТСН», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Украинский боевик погиб в «АТО» 2 октября 2018 года, после чего активисты из праворадикальной организации «С14» потребовали от руководства села Гранитное переименовать улицу Чехова в его честь.

Однако председатель сельсовета Николай Курса и многие жители посёлка отказались увековечить память «героя».

«Надо таблички заказывать, деньги выделить на целую улицу. А сначала где-то их найти», – ответил Курса на вопрос журналистов.

Такое положение дел крайне возмутило националистов.

«Было бы на востоке – я бы ему морду набил, но мы нормально так, по-взрослому. А тут сепарня цветёт, да и всё», – негодует глава Малиновского отдельного подразделения «Восток» Евгений Малиновский.

После чего журналисты телеканала «ТСН» решили самостоятельно провести «референдум» и выяснить, что думают о происходящем местные жители. В результате опроса сельчан «выяснилось», что даже под видеокамеру за переименование 20 человек против 16.

Однако националистов положение дел не устроило, и в пресс-службе «С14» пообещали, что улица всё-так будет переименована.