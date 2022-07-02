На Змеиный украинским войскам лучше не заходить – генерал СБУ

02.07.2022  16:00 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Одесса, Украина
Новости Украины

Украина не сможет удерживать свой гарнизон на острове Змеиный, поскольку Россия постарается уничтожить высадившийся там украинский десант.

Об этом в эфире телеканала «Апостроф TV» заявил бывший замглавы СБУ генерал Виктор Ягун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не сможет удерживать свой гарнизон на острове Змеиный, поскольку Россия постарается уничтожить высадившийся...

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«Они будут пытаться дистанционно контролировать ситуацию на острове, а в случае появления каких-нибудь наших подразделений не исключен удар по острову. То, что там сейчас никого нет, я не думаю, что он сейчас на данном этапе нужен Украине, я имею в виду физическое присутствие там войск. А то, что мы можем контролировать его огнем – это достаточно такая серьезная вещь, это помогает нам в том, что мы контролируем именно ту часть моря и не позволяем русским подходить к нашим берегам.

Ситуация у нас приблизительно такая же, как сейчас была у русских. То есть, если мы начнем что-то там размещать, нам нужно постоянно обеспечивать логистику, поддерживать контакты с тем островом. Так или иначе, это опасно, как для наших ребят, которые будут там находиться, так и для кораблей, которые будут пытаться подойти к этому острову. Стоит ли оно того на данном этапе? Я считаю, что не стоит», – заявил Ягун.

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