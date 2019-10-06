На зрадо-Майдане требуют: Стоять против России как Финляндия, готовить денежные претензии к Москве

06.10.2019, Киев, Вадим Москаленко



Украина может выстоять против России как в свое время Финляндия, правительству уже сейчас следует готовить документальные претензии к Москве для выплаты компенсаций после украинской победы.

Об этом заявили участники митинга-вече «Остановим капитуляцию», которые переместились после Майдана к зданию Верхрвной Рады и Кабмина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Участники шествия скандировали: «Зелю геть!», «Революция», «Вову – до Ростова!». По мнению собравшихся, для окончательной «перемоги» Украине якобы осталось чуть-чуть додавить Россию.

«В истории всегда, когда нападал враг на любую страну, она была сильной тогда, когда власть и народ были едиными в сопротивлении оккупанту. Такую страну победить невозможно. Мы все знаем много примеров в истории, можем вспомнить ту же самую Финляндию, когда несгибаемый финский народ выстоял перед значительно превосходящим противником.

Украина в 2014 году вступила в открытую войну с Россией. Тогда власть и народ объединились. Объединились все – волонтёры, добровольцы, граждане, и дали отпор врагу. Нам удалось его остановить дорогой ценой – ценой 13 тысяч жизней. Но мы победили, остановили врага.

И сейчас, когда Россию душат санкции, когда у них экономические проблемы, когда у них провинция уже открыто выступает против Москвы, они цепляются за любую возможность снять санкции и продолжить делать то, что делали всегда – захватывать другие страны, порабощать народы. В это время Украина укрепила свою армию, экономику, стабилизировала фронт, наши военные там окопались. И теперь нам говорят: «А давайте отведём войска», – возмутился один из спикеров митинга.

Далее митингующие выдвинулись к Кабмину, под стенами которого потребовали от правительства выставить России претензии и счёт за нанесённый ущерб.

«У нас персональное обращение к премьер-министру Гончаруку. Если он не знает, чем должен заниматься, мы ему подскажем. Соответственно с законом, который одобрила Верховная Рада предыдущего созыва о временно оккупированных территориях, Кабмин имеет конкретную задачу – подготовка консолидированной претензии Украины к Росси.

Вся Украина, весь мир должен знать, сколько Россия задолжала украинскому народу. Гончарук, исполняй! Консолидированная претензия к России – это твоя задача», – призвал радикал.

После чего митингующие двинулись дальше по центру украинской столицы. По ходу движения спикеры разжигали толпу всевозможными кричалками и заявлениями.

«Они смеялись с нас. Когда нас вышли тысячи – они начали бояться, начали записывать недалёкие обращения, начали какую-то непонятную риторику, что не будет зрады. Зрада будет, она уже есть! Мы уже видим, как глава комитета по иностранным делам Ярёменко заявил, что они будут согласовывать закон об особом статусе с Россией. Ганьба!» – выкрикнул спикер, и толпа поддержала кричалку.

«Наши дальнейшие планы – это 14 октября, день защитника отечества. Мы снова выйдем и скажем: «Нет капитуляции», – пригрозили протестующие.