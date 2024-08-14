Набеги ВСУ отвлекают внимание украинцев от поражений на Донбассе

Вадим Москаленко.  
14.08.2024 15:28
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Рейды ВСУ в Курскую область и на Кингбургскую косу нужны для того, чтобы отвлечь внимание населения от поражений Украины на Донбассе.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил политолог Андрей Вигиринский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Рейды ВСУ в Курскую область и на Кингбургскую косу нужны для того, чтобы отвлечь...

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«Мы должны у себя уточнять – а какая цель у всего этого? На то ведь она и специальная операция, что о ней не пишется в СМИ.

В прошлом году были операции в Крыму, где нам удавалось высадиться, поднять флаг. Но пока мы Крым не контролируем. Временно. Хотя, как говорит Буданов: «Мы ж говорили, что будем в Крыму – были в Крыму». Правда, у общества были другие ожидания по поводу «будем в Крыму». На тему пить кофе в Ялте», – сказал Вигиринский.

Он отметил, что нынешнее вторжение в Курскую область имеет такие же «презентационные цели». Хотя и добавил, что якобы должна быть и какая-то «военная цель».

«На фоне всех этих положительных новостей и с косой, и с Курском, где-то чуть меньше внимания в информационном плане уделяется месту наиболее ожесточённых боёв в Донецкой области, и продвижению российских войск», – подытожил политолог.

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