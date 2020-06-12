12.06.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Донбасс, Россия
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Набережную Донецка украсило граффити «Донбасс – это Россия!»


В Донецке на бетонных плитах набережной реки Кальмиус со стороны бульвара Шевченко художники нанесли граффити «Донбасс – это Россия!».

Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения «Донецкая Республика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Композиция приурочена ко Дню России, который в этом году республика отметит как официальный праздник. Буквы нанесены в цветах триколора Российской Федерации.

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