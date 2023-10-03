«Набираем кого попало: у нас закончились добровольцы» – украинский военкор

Очереди из добровольцев на службу в ВСУ остались далеко в прошлом, и теперь украинская армия вынуждена довольствоваться теми, кого ловят по сёлам военкоматы.

Об этом на канале «Alpha Media» заявил украинский военкор Тарас Деркач, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что главная проблема сейчас – это мобилизационная. У нас закончились добровольцы… Добровольцы закончились, больше их нет и не будет, мы понимаем, потому что общество неоднородное. Общество, конечно, поддерживает, хочет победы, но, опять же, на это надо поставить что-то. Требуют от мужчин поставить что – жизнь. Но желающих всё меньше и меньше, и это не от того, что у нас плохие люди. В чём я вижу основную причину основной проблемы, мобилизационной – потому что у нас не налажен этот процесс. Я за летние месяцы, пока ездил по фронтам, увидел, что у нас набираются люди по принципу не специальности, а по принципу – кого набрали в военкоматах (сейчас это территориальные центры комплектования), того и отдали военным. В этом не проблема боевых подразделений, потому что в боевых подразделениях командир роты, командир батальона – они хотят по специализации: гранатомётчик, миномётчик, танкист, механик-водитель, артиллерист и так далее. Им отдают кого бог на душу послал, кого набрали, того и отдают», – жаловался Деркач.

По его словам, добровольцев первой волны начала СВО уже не почти не осталось.

«Мы эти проблемы видим, мы их пожинаем. К сожалению, мы их не начали решать в начале войны, потому что все почему-то надеялись, что этот поток в военкоматы не закончится. Но очередей уже нет, много добровольцев погибших, раненых, которые не могут вернуться на фронт, поэтому надо решать вопросы с кадрами. С кадрами вопрос так и не решили, не решили вопросы с военкоматами, с коррупцией в военкоматах. Потому что, опять же, кто мог откупиться, откупались, кто не мог – по сёлам набрали, кого набрали», – описал ситуацию украинский военкор.