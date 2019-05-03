03.05.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Криминал, Общество, Одесса, Спецслужбы, Украина
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Набирает обороты кампания по привлечению к ответственности одесского убийцы Стерненко

Жена украинского военнослужащего Ивана Кузнецова, погибшего в результате конфликта с экс-главой одесского «Правого сектора» Сергеем Стерненко, подала несколько жалоб в связи с передачей расследования дела из Нацполиции в СБУ, передает корреспондент ПолиТнавигатора.

Об этом в YouTube сообщил популярный блогер Анатолий Шарий.

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Генпрокурору подана жалоба на его заместителя Анжелу Стрижевскую, которая передала дело Стерненко в СБУ. Кузнецова считает, что этот шаг Стрижевской «похоронил» реальное расследование дела. Аналогичная жалоба подана руководителю Генеральной инспекции ГПУ Владимиру Уварову.

В Госбюро расследований подано сообщение о совершении уголовного правонарушения. В нем сказано, что Стрижевская не обосновала мотивы принятия решения о передаче дела в СБУ.

Ранее ГПУ отклонила требование группы депутатов Одесского облсовета вернуть для расследования местной полиции уголовные дела, фигурантом которых является Стерненко.

Напомним, Анатолий Шарий вместе с украинским юристом, экс-замглавы АП Виктора Януковича Андреем Портновым анонсировал привлечение Стерненко к уголовной ответственности за убийство военнослужащего в Одессе.

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