«Набирайте воду и заряжайтесь»: Россия атаковала Киев и Кривой Рог

Россия продолжает методично выносить энергетическую инфраструктуру киевского режима, причем фактически в ежедневном режиме.

Ситуацию для Украины усугубляет приход серьезных морозов до 20 градусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Один из гауляйтеров Кривого Рога, Александр Вилкул, сообщил ночью о массированной атаке дронов на объекты инфраструктуры.

«Прошу набрать воды и зарядить гаджеты, если есть возможность.

Будет сложно», – предупредил он.

Чуть позже он добавил, что от света и тепла отключены 45 тысяч абонентов, хотя утром написал, что уже утром удалось дать свет.

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что кроме Кривого Рога атакованы ряд других районов.

«Есть повреждения на территориях предприятий», – информирует Ганжа.

Известно, что атакован был и Киев. Пока точных данных о результатах прилетов нет. Местные власти отчитались лишь пожаре в жилом доме в Оболонском районе.

Воздушные силы ВСУ зафиксировали пуск одной баллистической ракеты и 89 дронов, значительная часть которых достигла целей.

«Зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 24 ударных БПЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на трех локациях», – говорится в сводке ВС ВСУ.

В настоящее время на Украину заходят новые дроны.

Отметим, что после последних ударов Киев оказался на грани коллапса: тысячи жилых домов остались без теплоснабжения и введены жесткие график отключений.