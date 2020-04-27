Набиулина виновата в том, что Белоруссия не интегрируется с Россией – политолог

27.04.2020, Москва, Елена Острякова

Белоруссия отказывается от создания единого эмиссионного центра, потому что Центробанк России зависит от внешних сил, а не от национального правительства.

Об этом в эфире украинского youtube-канала «Капитал» заявил близкий к белорусскому президенту политолог Алексей Дзермант, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не надо эмиссионный центр в Минске, но у белорусского правительства должна быть квота на эмиссию союзного рубля, чтобы не зависеть от российского Центрального банка, который от российского правительства не сильно зависит. Но российское правительство говорит: нет, ребята, это наше суверенное право, мы не хотим менять нашу систему», – отметил эксперт.

Он напомнил, что придерживающийся правильных, с его точки зрения, взглядов на интеграцию министр Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев недавно подвергся публичной критике российского Ценробанка.

«Загвоздка в том, что в правящих кругах России многие люди думают, что интеграция – это Белоруссия должна принять российские правила. Понимание того, что так нормальная интеграция работать не будет, мало у кого есть. Последний наезд на Сергея Глазьева со стороны Центробанка говорит о том, что в России есть люди, которые понимают, как надо нормально интегрироваться, но они пока не определяют мейнстрим экономического движения в России», – сказал Дзермант.

Конфликт с Центробанком случился после того, как Глазьев публично обвинил ЦБ в обвале рубля.