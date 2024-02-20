Набиуллина не перекрывает финансирование иноагентов
Иноагенты в России финансируются в основном за счет криптовалюты.
Об этом сегодня с трибуны Госдумы РФ заявил депутат от ЛДПР Андрей Луговой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.
«Они же там не идиоты переводить со счета из Женевы в Москву. Криптовалюта — это сейчас единственный способ пополнения их кошельков. Мы год назад внесли законопроект, и до сих пор ни ответа, ни привета. Центральный банк делает шаг вперед, два шага назад. А за счет этого финансируются иностранные агенты», – сказал Луговой.
Он также считает, что иноагенты и их родственники должны ежегодно отчитываться о своих доходах, недвижимости и ценных бумагах. Кроме того, сделки по продаже недвижимости релокантами должны заключаться только в их присутствии.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.