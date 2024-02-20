Набиуллина не перекрывает финансирование иноагентов

Елена Острякова.  
20.02.2024 22:25
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Иноагенты, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Финансы


Иноагенты в России финансируются в основном за счет криптовалюты.

Об этом сегодня с трибуны Госдумы РФ заявил депутат от ЛДПР Андрей Луговой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Иноагенты в России финансируются в основном за счет криптовалюты. Об этом сегодня с трибуны...

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«Они же там не идиоты переводить со счета из Женевы в Москву. Криптовалюта — это сейчас единственный способ пополнения их кошельков. Мы год назад внесли законопроект, и до сих пор ни ответа, ни привета. Центральный банк делает шаг вперед, два шага назад. А за счет этого финансируются иностранные агенты», – сказал Луговой.

Он также считает, что иноагенты и их родственники должны ежегодно отчитываться о своих доходах, недвижимости и ценных бумагах. Кроме того, сделки по продаже недвижимости релокантами должны заключаться только в их присутствии.

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