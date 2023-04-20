Набиуллина не считает себя виновной в потере золотовалютных резервов России

Глава Банка России Эльвира Набиуллина не считает себя ответственной за то, что Россия в начале 2022 года потеряла доступ к своим золотовалютным резервам, замороженным в западных банках.

Об этом она заявила сегодня в Госдуме, отвечая на вопрос депутата от фракции «Справедливая Россия», известного экономиста Михаила Делягина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«2022 год, за который вы отчитываетесь, ознаменован заморозкой 300 млрд долларов наших международных резервов. Ранее вы говорили, что руководство ЦБ РФ предполагало возможность такой заморозки. Поскольку факт этого выдающегося предвидения к спасению наших денег не привел, хотелось бы узнать, кто из руководства Банка России понес наказание, и какое именно, – за свои действия или бездействия, которые на многих произвели впечатление преступной халатности в особо крупных размерах? Или, если я неправильно трактую направленность действий банка, кто и какую именно получил за это награду», – сказал Делягин.

«Михаил Геннадьевич, вы неправильно трактуете. Предвидеть этот вариант заморозки части валютных резервов никто не мог. Но мы понимали, что живем в условиях геополитической напряженности, и поэтому с 2015 года последовательно диверсифицировали структуру наших ЗВР. У нас снизилась доля долларов, увеличилась доля юаней практически почти с нуля. И доля золота, и наличные доллары, и евро на территории РФ», – ответила Набиуллина.

Она пояснила, что ЦБ не мог отказаться от сбережений в долларах, потому что они были основной валютой, в которой осуществлялась внешняя торговля.

«Мы должны были готовиться сразу к возможности двух рисковых сценариев. Первый геополитический, при котором будут востребованы не подверженные санкциям золото и валюты дружественных стран. Но и экономические риски. У нас в предыдущие годы и до сих пор значительная часть внешней торговли осуществляется в долларах и евро. Значительная часть депозитов граждан и юридических лиц была в долларах и евро. Если что-то случается на финансовом рынке, даже без геополитики, люди и компании идут за долларами и евро. Центральный банк является кредитором последней инстанции, в том числе, в иностранных валютах. Поэтому для противодействия валютным проблемам нам нужна была подушка безопасности. Две подуши безопасности: на случай геополитики и финансового кризиса, если бы он нас накрыл раньше», – сказала Набиуллина.

Она считает, что такая политика была оправданной.

«Сейчас у нас происходит сдвижка во внешнеэкономической сфере. Мы видим больше расчетов в рублях и юанях, и меньше в долларах и евро. Структура ЗВР идет за экономикой, за тем, в чем долги находятся и компаний, и банков, и в чем осуществляется торговля», – резюмировала банкир.

Нельзя сказать, что Банк России не готовился загодя к проблемам 2022 года. В отчете за прошлый год Руководство Центробанка прямо сообщает, что с 2014 года приняло решение завозить в режиме секретности на территорию России наличную иностранную валюту (доллары и евро). Сколько было накоплено за 8 лет, ЦБ не сообщает. Но, по оценкам экспертов, речь идёт о 50-60 млрд в долларовом эквиваленте.

«А сколько истерик было… И только какой-то Роджерс говорил «Сохраняйте спокойствие, любите Россию, деньги в надёжном месте», – прокомментировал эти данные в своем ТГ-канале публицист Александр Роджерс.

В феврале Юридическая служба Европейского Союза фактически заявила, что никто не знает, где находятся 86% замороженных активов Центрального банка России, общая сумма которых составляет порядка 258 млрд долларов. Страны ЕС сообщили о местонахождении лишь 36,4 млрд долларов замороженных активов Центробанка России.

«Центробанк или их обманул, или спрятал. Хотя и 36 млрд – это огромные деньги. Представляете, если бы их заранее пустить на производство дронов? Или на подкуп продажных украинских политиков», – написал тогда политолог Сергей Марков.

Когда западный журналист задал Набиуллиной вопрос об этом, она издевательски сообщила, что «ничем не может помочь».

А вот бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев считает, что тема «утерянных» Западом российских ЗВР умышленно разгоняется в прессе (в том числе в американском «Блумберге»), чтобы успокоить российскую общественность. На самом деле, сумма утраченных резервов гораздо больше, и на них сейчас активно наживаются европейские банки, считает он.

«Вот, что пишет Le Soir: «Бельгия заработала 625 миллионов евро от налогообложения доходов замороженных российских активов. В целом Бельгия заблокировала 250 миллиардов. Эти средства были размещены через международный депозитарий Euroclear. Тот, в свою очередь, реинвестировал эти деньги, в результате получил сверхдоходы в размере 821 миллиона евро». С последней суммы сняли налог по повышенной ставке. Замечательную схему заработка придумали бельгийцы. Логичным было бы арестовать активы зарубежных фирм на сумму наших арестованных активов за рубежом. Но нет, этого не делается», – пишет Царев.

Ему возражает экономист Никита Кричевский, который считает, что при нынешнем уровне русофобии любой европейский юрист, который найдет русские ЗВР, сразу же станет героем

«Надо очень плохо знать Путина, чтобы поверить в то, что он просто взял и отдал 300 миллиардов под заморозку. Можно ведь было использовать альтернативные денежные потоки, вести двойную бухгалтерию. Есть официальные данные ЦБ, а есть — реальные, о которых положено знать единицам. В современном мире спрятать деньги можно так, что найти их будет очень сложно. Я не исключаю, что на деле русских денег больше, чем известно, и они раскиданы по всему миру», — заявил Кричевский в интервью «Аргументам и фактам».

Он считает, что валютные резервы ЦБ РФ хранились не только в деньгах на корреспондентских счетах крупнейших европейских банков, но и в ценных бумагах, которые были записаны в депозитариях на частные организации, а счета оформлены на номинальных держателей, формально никак не связанных с РФ.

Набиуллина утверждает, что ЦБ РФ продолжает работу по возвращению замороженных резервов в евро и долларах. У России есть переговорная позиция по этому вопросу. В частности, ЦБ готов рассмотреть идею расплачиваться с уходящими из Росси иностранными бизнесменами спецоблигациями, привязанными к замороженным активам РФ.

«Какая работа ведется, я конкретно не знаю. Это вопрос достаточно интимный, секретный и внутренний. Но результаты на данный момент нулевые. Силуанов вполне четко сказал, что нет никаких надежд на то, что будут какие-то результаты. Это вполне понятно. Потому что Российская Федерация не предпринимает никаких жестких усилий и действий в отношении Запада, а выпрашивание у воров бессмысленно», – в сердцах написал сегодня Делягин после перепалки с Набиуллиной.

Между тем западная пресса продолжает «успокаивать» российскую общественность. Немецкая «Вельт» написала на днях, что Еврокомиссии не удастся присвоить российские ЗВР.

«Как бы там ни фантазировали американские и европейские юристы, законного способа изъятия российских резервов не существует. Для того, чтобы изобрести такую юридическую схему, будет недостаточно просто политической воли. Нужно найти основания в базовых фундаментальных основах европейской правовой системы. А найти там этого не удастся. Многие европейские чиновники говорили о том, что в конечном итоге РФ придется вернуть весь объем ее резервов, который она хранит на Западе. Я абсолютно уверен, что это касается не только европейской юрисдикции. США вынуждены будут поступить ровно так же, потому что мы видим, что процесс бегства от доллара уже начинается. Многие государства уже открыто выстраивают другие каналы без учета того, что доллар является резервной валютой», – заявил сенатор Андрей Клишас в интервью радио «Спутник»

Однако в совместном заявлении глав МИД стран G-7 по итогам недавней встречи в Японии говорится, что суверенные активы России в западных юрисдикциях останутся обездвижены до тех пор, пока не будет разрешен конфликт на Украине

«Любое урегулирование конфликта должно гарантировать, что Россия заплатит за причиненный ею ущерб», – говорится в заявлении.

Пойдет ли Запад по беспределу, и о какой сумме идет речь, – приходится только гадать.