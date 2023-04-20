Набиуллина: Переводы в цифровых рублях будут бесплатными

Банк России запускает пробный (пилотный) проект по использованию цифрового рубля.

Об этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила сегодня в Госдуме РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Цифровой рубль. Мы хотим быстрее войти в пилот здесь. Это будут реальные операции с реальными деньгами, но на небольшие суммы для ограниченного числа клиентов. После анализа пилота мы сможем предложить цифровой рубль уже большему количеству желающих», – сказала Набиуллина.

Она подчеркнула, что переводы в цифровых рублях будут для граждан бесплатными.

«Мы цифровой рубль рассматриваем как дополнительное средство для платежей и расчетов, но не для сбережений. На цифровые рубли не будут начисляться проценты, в них не будут выдаваться кредиты. А вот переводы в цифровых рублях будут для людей абсолютно бесплатными. Мы сейчас ориентируемся на сумму 300 тыс рублей в месяц для пополнения цифрового кошелька. Это уже за пределами пилота. И всю эту сумму, а также остатки на цифровом кошельке (например, если вы получили цифровые рубли от кого-то) можно будет переводить себе или другому человеку без процентов. Это как минимум в три раза больше, чем сейчас в системе быстрых платежей, которая, кстати, тоже набрала популярность в последний год», – сказала Набиуллина.

Она развеяла слухи о том, что зарплаты бюджетникам и пенсии будут в обязательном порядке начисляться в цифровых рублях.

«Активизация разъяснительной работы мы осознаем. Мы собирались это сделать с началом внедрения пилота. Сейчас мы активизировали эту работу, видя, что в социальных сетях активизируются слухи, не имеющие совершенно никаких оснований. Что чуть ли всех на него переведут, будут пенсии и зарплаты платить. Это не соответствует действительности. На наш взгляд цифровой рубль несет выгоды для наших граждан. Это будет выбор человека. Часть людей не хочет пользоваться смартфонами. Для них будут всегда доступны наличные и безналичные формы социальных платежей и зарплат. У них всегда будет возможность выбирать», – сказала Набиуллина.

Она попросила Госдуму быстрее принять закон о цифровом рубле.

Цифровая валюта ЦБ – это дополнительная форма национальной валюты. Цифровой рубль призван объединить в себе свойства наличных и безналичных денег. Каждый цифровой рубль будет отдельным токеном, как купюра. Он будет иметь отдельный номер и храниться в вашем кошельке, который хранится на балансе Центробанка. Цифровой рубль так же, как и наличные рубли является обязательством ЦБ, а не коммерческих банков. Идентификация каждого цифрового рубля позволит отслеживать платежи, а также осуществлять расчеты в нем без доступа в интернет, если у покупателя и продавца есть кошелек с цифровым рублем.