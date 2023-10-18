Набиуллина по-тихому сдала назад после скандала с новой тысячерублёвой купюрой

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Банк России принял решение доработать дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей.

Торжественное представление народу новой купюры чиновниками Центробанка вызвало всероссийский скандал, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

На оборотной стороне банкноты изображен Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани и башня Сююмбике в Казанском кремле. Проблема в том, что исторический музей размещен в православном храме, с которого снят крест.

По сообщению пресс-службы ЦБ РФ, выпуск обновленной банкноты остановлен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В широкое обращение банкнота поступить не успела.

Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой написал в своем тг-канале, что депутаты получили многочисленные «реакции возмущения» избирателей и направили письмо председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой срочно вмешаться в ситуацию.

«Вопрос мелкий. Но урок всем, кто в последнее время пытается убирать с изображений кресты в православной стране – не надо этого делать. Мы русские, с нами Бог», – написал Толстой.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда приветствовал «адекватное» решение ЦБ.

«Совершенно очевидно, что верующие люди имеют право голоса при рассмотрении вопроса об использовании в публичном пространстве изображений, относящихся к религиозному наследию. Мы, со своей стороны, выступаем за то, чтобы православный крест, который олицетворяет религиозную и культурную идентичность большинства наших граждан, был естественной частью государственной символики нашей страны», – написал Легойда.

Публицист Сергей Мардан считает, что изменением дизайна банкноты нельзя ограничиваться: нужны перемены и «в реале».

«Ждём теперь возвращения Дворцовой церкви в Казанском кремле Патриархии и ликвидации музея “татарской государственности”», – написал он.

Также журналисты требуют наказания виновных.

«Вообще, в таких случаях нужны еще и кадровые решения. Межконфессиональные провокации на пустом месте – это серьезно, и за такое нужно нести ответственность. “Окей, переделаем” – в данном случае это самый простой выход, который не решает саму проблему активных попыток затереть как можно больше христианских символов», – считает военкор Юрий Котенок.

«Пренебрежение к профессиональному подходу привело к колоссальному скандалу, к репутационным потерям для Банка России и ненужному напряжению в обществе (которому и так непросто в последнее время). Так местечковое чванство и некомпетентность создало грандиозный скандал на пустом месте. Я не требую наказания. Я требую всего лишь профессионализма, наличие правильных процедур для формирования объективного экспертного мнения», – пишет казанский журналист Альберт Бикбов.

А редактор «ФедералПресс» Андрей Гусий задается сугубо материальным вопросом.

«Сколько уже потрачено на дизайн, подготовку станков и выпуск купюры, теперь отзыв, а затем и уничтожение? К ЦБ было и так множество вопросов, что по курсам валют, что по политике в целом. А теперь так и вообще в прямом смысле слова – деньги на ветер, бюджетные», – написал он.