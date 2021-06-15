Набиуллина против золотого обеспечения рубля

15.06.2021, Москва, Елена Острякова

Центробанк России выступает против введения золотого обеспечения рубля.

Об этом сегодня, выступая с отчетом в Госдуме РФ, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается введения каких-то параллельных денег, более обеспеченных. К нам обращались несколько раз с такими идеями, в том числе, с обеспеченными золотом, и так далее. На наш взгляд, это будет иметь негативные последствия, потому что создаст две параллельные денежные системы. Мы с вами в давнем уже прошлом в Советском Союзе уже это проходили, когда есть официальные курсы, рыночные курсы. Важно, чтобы национальная валюта, в какой бы форме она ни была — наличной, безналичной, цифровой — она вызывала доверие, не обесценивалась», — сказала Набиуллина.

Доверие к рублю она собирается добиваться путем снижения инфляции.

«Благодаря чему оно достигается? Благодаря тому, что люди понимают, когда они получают зарплату в рублях, когда они сберегают в рублях, рубль не обесценивается. А что значит обесценение рубля? Это высокая инфляция, когда за тот же рубль вчера можно было купить какое-то количество продуктов, а сегодня уже не купишь. Это доверие к рублю. Поэтому, снижая инфляцию, мы увеличиваем доверие к рублю», – сказала Набиуллина.

О росте доверия к рублю, по ее мнению, свидетельствует то, что доля накоплений физических лиц в валюте снизилась с 30 до 20%.