Набиуллина: Санкции очень мощные, не надо преуменьшать их влияние

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Российской экономике предстоит трансформация в условиях международных санкций.

Об этом сегодня на объединенном заседании комитетов Госдумы РФ заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если в мире (надеемся, что этого не произойдет) разразится кризис, наш путь будет труднее. Санкционное давление (мы видим, что оно усиливается) задевает серьезно и наших партнеров в других странах. Санкции очень мощные. Их влияние на российскую и на мировую экономику приуменьшать не следует. Отгородиться от их влияния будет невозможно», – сказала Набиуллина.

При этом она отметила, что на некоторые экономические показатели Центробанк может повлиять.

«Прежде всего – дать нашим гражданам и бизнесу жить и развиваться в новой более агрессивной среде. Ключевой вопрос не только сохранения стабильности ключевой. Мы убеждены, что обязательное условие развития – это макроэкономическая стабильность. Низкая предсказуемая инфляция и предсказуемый бюджет это те маяки, на которые продолжает ориентироваться экономика», – сказала Набиуллина.