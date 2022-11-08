Набиуллина: Санкции очень мощные, не надо преуменьшать их влияние
Российской экономике предстоит трансформация в условиях международных санкций.
Об этом сегодня на объединенном заседании комитетов Госдумы РФ заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.
«Если в мире (надеемся, что этого не произойдет) разразится кризис, наш путь будет труднее. Санкционное давление (мы видим, что оно усиливается) задевает серьезно и наших партнеров в других странах. Санкции очень мощные. Их влияние на российскую и на мировую экономику приуменьшать не следует. Отгородиться от их влияния будет невозможно», – сказала Набиуллина.
При этом она отметила, что на некоторые экономические показатели Центробанк может повлиять.
«Прежде всего – дать нашим гражданам и бизнесу жить и развиваться в новой более агрессивной среде. Ключевой вопрос не только сохранения стабильности ключевой. Мы убеждены, что обязательное условие развития – это макроэкономическая стабильность. Низкая предсказуемая инфляция и предсказуемый бюджет это те маяки, на которые продолжает ориентироваться экономика», – сказала Набиуллина.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.