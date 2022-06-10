Набиуллина снизила ключевую ставку – эксперты недовольны

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Центробанк РФ снизил ставку до 9,5% (с прежних 11%), вернув ее на досанкционный уровень.

Об этом сегодня сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Срок и масштабы следующих снижений будут существенно зависеть от скорости снижения инфляционных ожиданий населения и бизнеса. А так же от того, как будет проходить воссоздание производственных цепочек в новых условиях и в какой мере будут разрешаться ограничения со стороны предложения. В соответствии с нашим уточненным прогнозом, средняя ключевая ставка за год составит 10,8-11,4% годовых. В следующем году – 7-9%, в 2024 году – 6-7% годовых», – сказала Набиуллина.

Член президиума Совета по внешней и оборонной политике РФ Александр Лосев считает, что решение ЦБ вызвано снижением инфляции. Центробанк понизил прогноз по инфляции на 2022 год до 14-17% с 18-23%.

«Мы видим статистику прошлой недели. Снова дефляция, снова снижение цен. Мы наблюдаем очень интересную картину. Когда Запад собственными санкциями нас отрезал от себя (а он же был главным генератором инфляции), получилось так, что укрепление рубля убрало главный компонент инфляции», – сказал он в эфире радиостанции «Вести ФМ».

Телеведущий Владимир Соловьев, считает снижение ставки недостаточным.

«Вот уж точно смелым и прорывным это решение не назовёшь. Вот с таким скрипом всё. Как на такой ставке обеспечить развитие ?????», – написал он в своем ТГ-канале.

«Рубль активно укрепляется, что подчеркивает бессмысленность данного маневра (снижать необходимо было значительно активнее – до 8-8.5%). Учитывая количество принятых решений против укрепления рубля (особенно по отмене 50% продажи валютной выручки), зона нетерпимости для ЦБ, правительства и экспортёров – это диапазон ниже 60 руб за долл. По сути, ЦБ снимает с себя полномочия по поддержке экономики и самоустраняется, занимая пассивную позицию», – считает экономист Михаил Хазин.

Политолог Марат Баширов считает, что даже такое снижение ставки свидетельствует о том, что экономика России выигрывает у Запада.

«Если вам кто-то говорит, что есть независимость ЦБ РФ от всех и всего, то это ложь. ЦБ зависит от состязания экономик, и когда принимается решение, что он снижает ключевую ставку, то это означает, что мы падаем медленнее остальных. Мы выигрываем экономическую войну. Это игра “умри ты первым сегодня, а я завтра”», – написал он.