Набиуллина уклончиво ответила на требование отмены «банковского роуминга»

15.06.2021, Москва, Елена Острякова

Депутат от «Справедливой России» Олег Нилов считает, что в России нужно снизить или отменить тарифы по межбанковским переводам, которые он назвал «банковским роумингом».

Об этом он заявил сегодня в Госдуме РФ при обсуждении отчета Центробанка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На прошлом заседании был отвергнут в очередной раз наш законопроект о запрете роуминга банковского. О запрете бешенных комиссий. Которые банки получают, – до 20% в прибыли своей. И эти прибыли баснословные. Давайте заставим их социальную ответственность нести – запретим комиссионные для физических лиц», – сказал Нилов.

Предложение поддержала председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

«Мы, как финансовая система, находимся на том этапе, когда технологически можно все переводы, расчеты делать более дешевыми. И действительно, банки, у которых есть монополия в некоторых сферах розницы, могут держать повышенные тарифы. Поэтому мы развиваем конкуренцию, поэтому мы создали систему быстрых платежей, будем развивать ее функционал, к которому могут подключаться все участники финансового рынка. И там тарифы на переводы раза в три меньше, чем экваринг по расчетам за товары и услуги. Мы будем расширять функционал, это основа для всех банков, чтобы они пользовались и конкурировали. Но, действительно, уровень тарифов нужно снижать», – сказала Набиуллина.