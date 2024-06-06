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Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина продолжает настаивать на том, что российская экономика «должна быть открытой».

Об этом она сегодня заявила на Петербургском экономическом форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это обеспечение открытости нашей экономики. Несмотря на санкции, мы должны быть интегрированы в мировую экономику – с теми, кто на это готов. Это означает работающую независимую систему расчетов платежей, сопряженность наших депозитарных систем, взаимное признание рейтингов, аудиторских заключений, страховых полисов, – все, что связано с обеспечением открытости экономики», – сказала Набиуллина.

Она оговорила, что эти меры должны касаться стран-членов БРИКС и ЕАЭС, однако, как отмечает тг-канал «Незыгарь», и откровенно недружественная политика МВФ не стала основанием, чтобы поставить вопрос о пересмотре отношений с этой организацией, контролируемой США и Евросоюзом.

Более того, управляющий от МВФ по России министр финансов РФ Антон Силуанов и его заместитель председатель Центробанка Набиуллина ни разу не выразили протест в связи с финансированием МВФ режима в Киеве, предложив конкретные меры по приостановке членства в фонде и заморозке перечислений российских взносов, формируемых из средств налогоплательщиков.