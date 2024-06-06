Набиуллина упёрлась и не хочет ссориться с МВФ

Елена Острякова.  
06.06.2024 16:42
  (Мск) , Москва
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Дзен, Запад, МВФ, Общество, Политика, Россия, Санкции, Скандал, Финансы


Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина продолжает настаивать на том, что российская экономика «должна быть открытой».

Об этом она сегодня заявила на Петербургском экономическом форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина продолжает настаивать на том, что российская экономика «должна быть...

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«Это обеспечение открытости нашей экономики. Несмотря на санкции, мы должны быть интегрированы в мировую экономику – с теми, кто на это готов. Это означает работающую независимую систему расчетов платежей, сопряженность наших депозитарных систем, взаимное признание рейтингов, аудиторских заключений, страховых полисов, – все, что связано с обеспечением открытости экономики», – сказала Набиуллина.

Она оговорила, что эти меры должны касаться стран-членов БРИКС и ЕАЭС, однако, как отмечает тг-канал «Незыгарь», и откровенно недружественная политика МВФ не стала основанием, чтобы поставить вопрос о пересмотре отношений с этой организацией, контролируемой США и Евросоюзом.

Более того, управляющий от МВФ по России министр финансов РФ Антон Силуанов и его заместитель председатель Центробанка Набиуллина ни разу не выразили протест в связи с финансированием МВФ режима в Киеве, предложив конкретные меры по приостановке членства в фонде и заморозке перечислений российских взносов, формируемых из средств налогоплательщиков.

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