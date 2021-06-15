Набиуллина выступила против прокурорской проверки подозрительных банковских счетов

15.06.2021, Москва, Елена Острякова

Центробанк России против предоставления прокурорам информации о счетах юридических и физических лиц при осуществлении их полномочий в сфере борьбы с коррупцией и оттоком капитала за рубеж, противодействия экстремизму и терроризму, защиты прав вкладчиков и заемщиков.

Об этом сегодня, выступая с отчетом в Госдуме РФ, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На мой взгляд, нужно подходить аккуратно, чтобы не возникало у людей, у бизнеса вопроса по поводу доверия к банковской системе: кто пользуется данными о счетах. Люди к этому чувствительны, мы видим, что на фоне низких ставок по депозитам это может и спровоцировать дополнительный отток средств с банковских вкладов. На наш взгляд, нельзя превращать банковскую тайну в решет», иначе мы получим то, что люди будут уходить из банковских депозитов», — сказала Набиуллина.

Она напомнила, что у прокуроров есть доступ к банковской тайне в случае возбуждения уголовных дел.