Набиуллину заставили снизить ключевую ставку

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Банк России снизил сегодня ключевую ставку (КС) сразу на 1,5 п.п., до 8% годовых. С 10 июня ключевая ставка составляла 9,5%. Это уже пятое снижение ключевой ставки подряд после ее рекордного повышения до 20% в конце февраля.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала причинами снижения ключевой ставки снижение цен и укрепление рубля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Производители и организаторы торговли видят, что некоторые цены повышены с запасом, однако коррекция не может произойти в один день. Бизнес нащупывает такой их уровень, который будет приемлемым для покупателей и покроет растущие издержки.

Значительное укрепление рубля оказало влияние и на восприятие цен и отношение населения к покупкам. Люди считают, что цены на текущие товары необоснованно высоки и ждут их снижения», – сказала Набиуллина.

Экономист Александр Дудчак пояснил «ПолитНавигатору», что снижение КС означает удешевление кредитов, без которых невозможно развитие экономики. Он полагает, это правительство России заставило Набиуллину снизить ключевую ставку.

«Очевидно, без вмешательства “сверху” не обошлось. Так как снижение ставки не планировалось до конца года. Кабмин уже практически исчерпал возможности обходить саботаж Центробанка своими возможностями. Наверное, тот самый гром, о котором говорил президент, уже гремит, а мужик крестится. Хорошо, что в ЦБ решили заметить замедление инфляции, сдержанную динамику потребительского спроса и уменьшение инфляционных ожиданий бизнеса и населения. Тем не менее, это всё ещё не та ключевая ставка, которую ждет экономика в целом. Надеемся, на продолжение – до 2-3%», – заключил Дудчак.