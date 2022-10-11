Наблюдается коллапс перевозок грузовым автотранспортом на керченском транспортном переходе

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Новости Украины

Ситуация с грузовыми автомобилями на переправе через Керченский пролив близка к критической.

Транспортировкой грузовиков занимается только один паром «Лаврентий», обещанная Минтрансом «Мрия» так и не вышла в рейс – нужен серьезный ремонт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Приоритет в транспортировке отведен пассажирским автобусам, грузовикам с животными в кузове и скоропортящимся товаром. За один рейс паром берет не больше 16 единиц транспорта, очередь практически не движется, а количество прибывающих автомобилей растет.

Отправляться по сухопутному пути через Джанкой – Мелитополь – Мариуполь – Таганрог водители фур опасаются. Одна колонна из 70 автомобилей проделала этот путь, и водители поделились с коллегами впечатлениями – дорога в ужасном состоянии, максимальная скорость 40 км/ч, периодически с украинской стороны слышны выстрелы. Пострадавших нет, до Ростова добрались все, но желающих рисковать не много.

Глава ассоциации грузоперевозчиков Крыма, экс-минист транспорта Анатолий Цуркин решил проверить весь путь и выкладывает видео в своем телеграм-канале. За 3,5 часа добрался от Крыма до Мариуполя. В ДНР действует комендантский час, и движение возможно только в светлое время суток.

«Как мы и планировали, очереди на пункте пропуска, в связи с террактом на Крымском мосту, кратно выросли. Ожидание сегодня на выезд из ДНР в сторону Таганрога составляет 7-9 часов для грузовиков, – написал Цуркин. – Единственное, что не понятно, то это КПП ДНР еще присутствует. И по факту проходишь контроль на посту ДНР, а после на посту РФ еще один контроль».

В накопителе перед портом «Керчь» очереди на переправу ждут около 300 грузовиков. Вдоль трассы «Таврида» от Белогорска до Керчи грузовики собирают на шести площадках, чтобы не допустить заторов под Керчью. На противоположном берегу ситуация аналогичная – фуры держат в накопительных площадках. Некоторые стоят с 8 октября.