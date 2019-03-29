Наблюдать за выборами на Украине приехала вдова Маккейна

29.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Синди Маккейн — вдова сенатора от штата Аризона в Конгрессе США Джона Маккейна — прибыла в Украину в составе делегации для наблюдения за выборами президента 31 марта, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко.

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«Мэр Киева Виталий Кличко встретился с вдовой американского сенатора Джона Маккейна Синди Маккейн и делегацией Международного республиканского института и Института имени Маккейна университета Аризоны. Делегация, в составе которой прибыла Синди Маккейн, будет наблюдать за демократичностью процесса волеизъявления граждан на выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта», — сказано в сообщении.

В ходе встречи Маккейн отметила, что ее супруг всегда поддерживал Украину и что США «должны продолжать поддержку». «Именно поэтому я сегодня здесь — чтобы продолжить его дело», — пояснила она.

Делегация будет наблюдать за выборами не только в Киеве, но и в других городах страны.