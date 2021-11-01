Наблюдатель ОБСЕ на Донбассе оказался шпионом США и фигурантом гомо-скандала

01.11.2021 13:40 (Мск), Луганск, Максим Карпенко

Новости Украины

Один из наблюдателей ОБСЕ Пат Эванс, работавший на Донбассе под прикрытием, оказался кадровым американским разведчиком и гомосексуалистом, вступавшим в интимную связь со своими агентами, в том числе представителем СБУ.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», один из таких агентов (имя изменено на Сергей), встречался с Эвансом на съемной квартире в Донецке. Между ними был роман, Сергей надеялся на помощь американца в эмиграции за границу. Однако свои обещания американец не сдержал – Эванс уехал, а его любовника так расстроился, что даже стал задумываться о сведении счетов с жизнью. Но в итоге решил рассказать всю правду – чтобы прекратить подобные обманы и уберечь невинных людей.

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Итак, в один момент Сергей стал подозревать своего любовника в связях на стороне – тот засиживался в мессенджерах даже во время совместного времяпровождения. Когда Эванс пошел в душ, Сергей не выдержал и почитал его переписку с неким Максимом Дорофеевым.

Он был одним из поставщиков информации по ЛДНР и России, а также, как оказалось, тоже состоял с представителем ОБСЕ в интимной связи.

Сергей сделал несколько фотографий переписки Пата и Максима и устроил «серьезный разговор» с американским другом. Тот заверил, что с Максимом имеет исключительно рабочие отношения, поскольку делится с американцем информацией по военнослужащим Народной милиции, МГБ и МВД ЛНР, военно-политической обстановке в республике и т.п. Все эти данные были нужны для координации подрывных спецопераций американцев совместно с СБУ против республик Донбасса.

При этом, в переписке фигурировала личность еще одного информатора – Даниила Неснова. Максим говорил, что его задержали, и из-за этого у него могут быть проблемы.

Как оказалось, человек с этим именем действительно Верховным судом ЛНР был признан виновным в госизмене и приговорен к 12-ти годам лишения свободы.

Дальнейшее «расследование» деятельности Максима Дорофеева привело к тому, что Сергей выяснил его личность – информатор оказался бывшим офицером СБУ, до Русской весны служившим в Луганске, в нынешнее время он является начальником отдела «К» 3-го Управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях (в городе Северодонецк).