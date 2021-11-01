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01.11.2021 13:40 (Мск), Луганск, Максим Карпенко
 
Донбасс, Миссия ОБСЕ, Спецслужбы, США, Украина
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Наблюдатель ОБСЕ на Донбассе оказался шпионом США и фигурантом гомо-скандала

Новости УкраиныОдин из наблюдателей ОБСЕ Пат Эванс, работавший на Донбассе под прикрытием, оказался кадровым американским...

Один из наблюдателей ОБСЕ Пат Эванс, работавший на Донбассе под прикрытием, оказался кадровым американским разведчиком и гомосексуалистом, вступавшим в интимную связь со своими агентами, в том числе представителем СБУ.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», один из таких агентов (имя изменено на Сергей), встречался с Эвансом на съемной квартире в Донецке. Между ними был роман, Сергей надеялся на помощь американца в эмиграции за границу. Однако свои обещания американец не сдержал – Эванс уехал, а его любовника так расстроился, что даже стал задумываться о сведении счетов с жизнью. Но в итоге решил рассказать всю правду – чтобы прекратить подобные обманы и уберечь невинных людей.

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Итак, в один момент Сергей стал подозревать своего любовника в связях на стороне – тот засиживался в мессенджерах даже во время совместного времяпровождения. Когда Эванс пошел в душ, Сергей не выдержал и почитал его переписку с неким Максимом Дорофеевым.

Он был одним из поставщиков информации по ЛДНР и России, а также, как оказалось, тоже состоял с представителем ОБСЕ в интимной связи.

Сергей сделал несколько фотографий переписки Пата и Максима и устроил «серьезный разговор» с американским другом. Тот заверил, что с Максимом имеет исключительно рабочие отношения, поскольку делится с американцем информацией по военнослужащим Народной милиции, МГБ и МВД ЛНР, военно-политической обстановке в республике и т.п. Все эти данные были нужны для координации подрывных спецопераций американцев совместно с СБУ против республик Донбасса.

При этом, в переписке фигурировала личность еще одного информатора  – Даниила Неснова. Максим говорил, что его задержали, и из-за этого у него могут быть проблемы.

Как оказалось, человек с этим именем действительно Верховным судом ЛНР был признан виновным в госизмене и приговорен к 12-ти годам лишения свободы.

Дальнейшее «расследование» деятельности Максима Дорофеева привело к тому, что Сергей выяснил его личность – информатор оказался бывшим офицером СБУ, до Русской весны служившим в Луганске, в нынешнее время он является начальником отдела «К» 3-го Управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях (в городе Северодонецк).

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