«Наблюдатели» ЕС готовят почву для размещения войск НАТО в Армении

На армяно-азербайджанской границе вместо обещанной Европейским советом и Парижем разрядки, наоборот, только усиливаются перестрелки и нападения друг на друга, что показывает всю непрочность предварительных соглашений, достигнутых 7 октября в Праге. Получается, что ЕС, Франция и Турция оказались неспособными остановить эскалацию.

И действительно, сейчас мы являемся свидетелями наращивания сил противоборствующих сторон на границах, что может означать подготовку новых широкомасштабных боевых действий в ближайшие недели.

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Всё началось с того, что журналисты, а также разведывательные службы Азербайджана заметили переброску войск с армянской стороны в дашкесанском направлении, и в итоге пресс-секретарю министерства обороны РА Араму Торосяну пришлось оправдываться.

«Действия армянской стороны, предпринятые после размещения в данной зоне дополнительных азербайджанских артиллерийских и зенитных средств, носят исключительно оборонительный характер», — сообщил он.

По его словам, переброска связана с тем, что в варденисском направлении до этого была замечена концентрация азербайджанских войск и артиллерии. И что это чисто оборонительные приготовления. Примечательно, что 19 октября на границе произошли новые артиллерийские перестрелки, как раз в момент, когда там по сообщению Жозепа Борреля появились так называемые наблюдатели ЕС в рамках созданной международной мониторинговой мисси.

Правда, по информации различных источников, 40 «наблюдателей» состоят сплошь из числа действующих или бывших сотрудников западных спецслужб. Или же это отставные военные, которые прибыли в зону конфликта не для того, чтобы дать реальную оценку положения и способствовать разъединению враждебных сторон, а для сбора разведывательной информации и подготовки почвы уже для появления сил НАТО.

Подобное вполне может быть реальным, учитывая стремление Запада во чтобы то ни стало выдавить сейчас Россию из Южного Кавказа, и отправка «наблюдателей» как раз удобное легальное прикрытие работы офицеров Североатлантического альянса в целях проведения рекогносцировки местности в деле дальнейшего размещения уже собственных баз и контингентов в будущем.

Баку со своей стороны обвиняет сейчас сотрудников ОБСЕ в предвзятости и в создании структур, не имеющих мандата со стороны самой организации, которые также намерены осуществлять слежение на рубежах двух армий, а затем выставлять необоснованные претензии.

«При этом какая-либо группа, именуемая «миссия ОБСЕ по оценке потребностей Армении», не имеет мандата ОБСЕ, никак не может быть связана с ОБСЕ, никакие ее результаты или отчеты не будут приниматься как документы ОБСЕ», — утверждают в МИД Азербайджана.

Как раз 18 октября Ереван в срочном порядке обратился в ОБСЕ с просьбой помочь и отправить свою миссию на границу с армянской территории. И что интересно, буквально за сутки была создана «миссия ОБСЕ по оценке потребностей Армении», направляющая уже свою делегацию «наблюдателей». Как подобные представители осуществляли шпионскую деятельность в ЛДНР рассказывать, наверно, не стоит.

А та скорость, с которой была сформирована «миссия», говорит о том, что данная тема была заранее проработана, а на публику был разыгран спектакль, когда она явилась на свет благодаря обращению главы армянского внешнеполитического ведомства Арарата Мирзояна.

Конечно, это не говорит о том, что мы должны принимать сторону Азербайджана, который пользуется военной, технической и разведывательной помощью другого члена НАТО – Турции. Но факт остаётся фактом, что не в целях урегулирования конфликта появляются все эти «миссии».

То есть усиление конфронтации, несмотря на встречи глав Армении, Азербайджана, Турции, Франции и Европейского Союза в рамках антироссийского шабаша в Праге 7 октября, демонстрируют, что вся эта игра была затеяна вовсе не для замирения, а в рамках плана по переделу сфер влияния в регионе.

При этом данные предварительные соглашения абсолютно не гарантируют, что градус противостояния снизится. Более того, мы можем стать свидетелями уже новых крупных столкновений, чтобы снова обвинить российские миротворческие силы и военный контингент на базе в Гюмри в неспособности остановить кровопролитие и убедить самих армян в полной неэффективности дипломатических усилий Москвы.

О том, что правящая неолиберальная верхушка в Ереване, Париже, Брюсселе и в целом Запад избрали именно такой подход свидетельствует высказывание Эммануэля Макрона от 13 октября, прозвучавшее в программе L’Еvеnement на телеканале France 2, когда он в открытую обвинил Россию в сговоре с Азербайджаном перед началом второй карабахской войны якобы в целях ослабления Армении.

«Там 5 000 российских солдат. Россия воспользовалась этим конфликтом, вмешалась и явно сыграла в игру Азербайджана при соучастии Турции. Она вернулась туда, чтобы ослабить Армению. И то, что происходит здесь, — это дестабилизирующий маневр России, которая пытается создать беспорядки на Кавказе, чтобы ослабить и разделить нас всех», — заявил президент Франции, отвечая на упрёки в том, что Париж бросил армян на произвол судьбы.

В Москве прокомментировали это в том духе, что Макрон не понимает о чём говорит и не разбирается в сложившейся ситуации, а в Баку даже усомнились в посреднической функции главы Франции и пригрозили пересмотреть участие данной европейской страны в усилиях по урегулированию.

И тут уже многим очевидно, что Париж явно наводит тень на плетень, так как именно российские миротворцы и переговоры с участием Владимира Путина остановили вторую карабахскую войну в ноябре 2020 года и сохранили сам Арцах. Как мы понимаем, если бы не было посреднических усилий и жесткой позиции РФ, то сейчас и над Степанакертом развевались бы азербайджанские и турецкие флаги.

И, наоборот, при участии Жозепа Борреля и Эммануэля Макрона премьер Армении согласился на все условия Баку и подписал предварительное соглашение, в котором подразумевается ликвидация Нагорно-Карабахской республики, не даются гарантии и не оговариваются права армянского населения Арцаха, а статус российских миротворцев не указан, и они вообще повисают в воздухе. Следующим шагом, по-видимому будет ликвидация российской базы в Гюмри и выход Армении из ОДКБ.

И надо понимать, что главной же мишенью всех этих пропагандистских маневров и инсинуаций по-прежнему остается Армения и её народ, так как их хотят сбить с пророссийского вектора и переориентировать в сторону ЕС и США, якобы готовых и способных остановить кровопролитие и сохранить жизнь армянам. Но это явный обман, так как Франция, ЕС, Великобритания и США не намерены устанавливать мир на Кавказе.

Мы видим, что Макрон лишь торгуется с Эрдоганом, а в регион могут вообще прийти даже не турецкие, а американские базы. При этом резня армян в том же Карабахе не будет остановлена, а сама Армения вообще окажется разрезана Зангезурским коридором.

Можно даже сказать, что сейчас приход российских миротворцев в Арцах сорвал план Пашиняна и прозападной элиты в Ереване по сдаче Нагорного Карабаха азербайджанцам. Ведь последние 20 лет данные силы всегда говорили и настаивали на ликвидации данной республики.

И об этом говорят и продвинутые армянские аналитики и политологи, показывая, что Пашинян на поводу Парижа, Брюсселя и Вашингтона ведет дело к ликвидации самой государственности и суверенитета Армении.

«Русский вариант договора отличается кардинальным образом от «вашингтонского», анонсированного в Праге, тем, что он говорит о необходимости отложить окончательное решение по статусу Нагорного Карабаха на будущее. Ситуация стабилизируется и уляжется, мы выясним как действовать дальше. Но ни Турция, ни США, ни Азербайджан не хотят откладывать, они оказывают давление и спешат, потому что Россия занята Украиной и для них такого шанса второго раза не представится», – отметил в своём выступлении на российском телевидении политический аналитик Андраник Мигранян.

И действительно, сейчас многое на кону и поэтому такие неимоверные усилия предпринимаются, чтобы сместить Армению в сторону Запада, создав из неё турецкий протекторат и плацдарм для присутствия американских войск. И не факт, что войны на этом прекратятся, так как заинтересованы в мире и стабильности только Россия и Иран, который также может стать жертвой данного геополитического передела получив еще и на северных границах группировку НАТО.

Народ Армении должен понять, что защитить его может только Россия, а не политика капитуляций и сдачи позиций в угоду французским и заокеанским хозяевам Пашиняна.