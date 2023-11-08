Наблюдатели от ОБСЕ очень аккуратно раскритиковали беспредел власти на выборах в Молдове

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Несмотря на попытку сгладить формулировки, наблюдатели от ОБСЕ подвергли критике проведение местных выборов в Молдове. В частности, отмечается игнорирование мнения оппозиции при разработке нового Избирательного кодекса, проведение выборов в условиях неотменённого чрезвычайного положения, исключения кандидатов за 48 часов до выборов вопреки обязательствам, взятым на себя странами-членами ОБСЕ, и наконец, закрытие телеканалов и блокировка интернет-ресурсов. Заявление опубликовано на официальном сайте ОБСЕ.

Совместная наблюдательная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ), Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (Конгресс) и Европейского парламента (ЕП) пришла к выводу, что правовая база в Молдове в целом формирует адекватную основу для проведение демократических выборов. Новый избирательный кодекс, реализующий многие предыдущие рекомендации БДИПЧ и Конгресса, был принят после всесторонних консультаций с участием организаций гражданского общества.

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Однако, с сожалением подчёркивают докладчики, в этом обсуждении не участвовала парламентская оппозиция.

«Выборы прошли хорошо, учитывая сложные обстоятельства», — отметил Кориен Йонкер, глава миссии БДИПЧ по наблюдению за выборами.

«Но хотя власти заслуживают похвалы за новый избирательный кодекс, мы были обеспокоены тем, что во время продолжающегося чрезвычайного положения мы увидели широкое использование рычагов исполнительной власти для введения в последнюю минуту запрета баллотироваться нескольким кандидатам, а также блокировку многочисленных средств массовой информации».

Выборы, отмечают докладчики, прошли на «фоне напряженности по поводу геополитической ориентации страны и чрезвычайного положения, объявленного в феврале 2022 года из-за угроз национальной безопасности».

Изменения в законодательстве, внесенные в октябре, и не позволяющие кандидатам, связанным с партией, распущенной ранее в этом году, участвовать в выборах, остаются под вопросом, особенно для кандидатов, подозреваемых, но не привлеченных к ответственности и не осужденных за какое-либо преступление.

«Менее чем за 48 часов до открытия избирательных участков был наложен полный запрет на всех 8605 кандидатов, выдвинутых одной партией, вопреки обязательствам, взятым на себя всеми государствами ОБСЕ, а также другим международным стандартам демократических выборов», – отмечается в докладе наблюдателей ОБСЕ.

«Мы приветствуем пересмотр Избирательного кодекса, который закрыл некоторые предыдущие юридические лазейки и учел прошлые рекомендации, в частности, по финансированию избирательных кампаний, независимым кандидатам и гендерным квотам», — сказал Владимир Пребилич, заместитель главы делегации Конгресса.

«Но хотя мы приветствуем активные усилия властей по борьбе с коррупцией на выборах, необходим новый подход, если чрезвычайное положение будет продлено снова, с уделением особого внимания срокам и применению ограничений. Мы также призываем к пересмотру широких полномочий, предоставленных Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Для продвижения демократических реформ в Молдове эти вопросы требуют срочного ответа как в законодательной базе, так и на практике. Мы рассчитываем на продолжение политического диалога с властями Молдовы для принятия мер по этим рекомендациям», – говорится в докладе.

Наблюдатели отметили заслуживающие доверия, настойчивые и широко распространенные обвинения в использовании незаконных средств для подкупа голосов, связанные с лидером распущенной партии «Шор», а также в использовании иностранного частного спонсорства для финансирования местных инфраструктурных проектов в некоторых округах.

Между тем, в докладе открыто критикуется деятельность правящей партии «Действие и солидарность» и премьер-министра Дорина Речана:

«Повышение зарплат государственным служащим и единовременные премии учителям и полицейским, введенные парламентом, а также предвыборная агитация премьер-министра при исполнении служебных обязанностей стирали грань между партией и государством», – говорится в докладе.

Наблюдатели ставят под сомнение беспристрастность ЦИК, поскольку большинство его членов назначаются правящей партией.

Большинство членов национального избирательного органа назначаются правящей партией, что ставит под угрозу ее беспристрастность. Однако в целом он пользовался доверием общественности, за исключением оппозиции.

Сам день выборов прошел спокойно и гладко, хотя проблемой в стране остаётся тайна голосования.

«Мы выражаем поддержку Республике Молдова в реализации демократических реформ, которые она начала в последние годы, в том числе в сфере выборов, и которые страна проводит, несмотря на чрезвычайное положение, вызванное вторжением России в Украину и гибридной войной, направленной на дестабилизацию ситуации, ее демократические институты», — сказал Хосе Рамон Бауса Диас, глава делегации Европарламента.

Особой критике была подвержена цензура СМИ:

«В конце 2022 года работа шести телеканалов была приостановлена из-за опасений по поводу национальной безопасности, дезинформации и предполагаемого контроля над станциями людьми или компаниями, находящимися под международными санкциями. В конце октября этого года еще шесть каналов были приостановлены и доступ к 73 веб-сайтам был заблокирован на аналогичных основаниях, хотя национальный орган по надзору за аудиовизуальными технологиями не обнаружил, что телеканалы распространяют дезинформацию. Ограничения свободы слова не кажутся пропорциональными нарушениям, совершенным в соответствии с национальным законом о правах человека».

Международная миссия по наблюдению за местными выборами в Молдове насчитывала 264 наблюдателя из 36 стран, в том числе 233 эксперта БДИПЧ, а также долгосрочных и краткосрочных наблюдателей, 19 парламентариев и сотрудников Конгресса и 12 представителей ЕП. Наблюдатели из России, состоящие в миссии БДИПЧ, допущены не были.