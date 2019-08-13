13.08.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Донбасс, Минский процесс, Политика, Украина
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Наболтал лишнего: Зеленский отстранил «ястреба» от переговоров в Минске

Владимир Зеленский освободил Романа Бессмертного от должности представителя Украины на переговорах по Донбассу в Минске.

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Накануне Бессмертный, экс-посол Украины в Белоруссии, заявил в прямом эфире, что необходимо дать «жесткий ответ» на гибель четырех военных под Павлополем и выйти из Минского процесса.

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