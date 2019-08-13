13.08.2019, Киев, Владимир Гладков
Наболтал лишнего: Зеленский отстранил «ястреба» от переговоров в Минске
Владимир Зеленский освободил Романа Бессмертного от должности представителя Украины на переговорах по Донбассу в Минске.
Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
Накануне Бессмертный, экс-посол Украины в Белоруссии, заявил в прямом эфире, что необходимо дать «жесткий ответ» на гибель четырех военных под Павлополем и выйти из Минского процесса.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.