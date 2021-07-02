«Набрали серьезные обороты». Генерал ВСУ нахваливает российскую армию

02.07.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

С конца 90-х годов российская армия сделала колоссальный рывок вперед, провела реформы и перевооружилась. Сегодня это более, чем серьезный противник, особенно в сравнении с армией Украины.

Об этом в эфире 5 канала заявил депутат Верховной рады, экс-командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ Михаил Забродский, который до 2000 года служил по контракту в российской армии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Усилилась, с моей точки зрения, вообще это даже не то определение, которым нужно обозначать то, что там произошло. Тогда, к сожалению, это был конец 90-х, эти процессы, о них в лучшем случае только говорили, и очень мало было практических шагов. Но со временем, которое прошло с начала 2000-х годов, было сделано более, чем достаточно. Особенно в сравнении с Украиной. Более, чем достаточно шагов, это более чем серьезный противник. Я не беру в расчёт наличие ядерного оружия – тут речь совсем о другом.

Во-первых, количественный фактор никто не отменял, он остается, и тут тотальное преимущество, во-вторых, исключительно технологическое дооснащение, обновление парка, отказ от старых советских систем вооружения и разработка, производство и принятие на вооружение новых. Да, там действительно они набрали очень серьезные обороты, и эти две армии вообще сравнивать просто нельзя», – заявил Забродский.