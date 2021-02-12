Набросятся, как шакалы – Стрелков предрёк России войну по всему периметру

12.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Запад будет давить на Россию с разных сторон, активизируя замороженные конфликты и используя своих сателлитов.

Об этом в эфире интернет-канала «Рой ТВ» заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Стрелкова, ударов стоит ждать со стороны Украины, Турции и Японии.

«То, что Байден будет давить на Кремль, требовать в ультимативной форме полной капитуляции перед США – это факт. То, что все сателлиты США будут стремиться выслужиться перед Вашингтоном, тоже можно не сомневаться. Первая – это, конечно, Украина. Это, несомненно, Турция, у которой, скорее всего, с Байденом все получится. Это все «партнеры» Владимира Владимировича, которые есть – и киевские, и стамбульские, и прочие.

Все они зашевелились, причем заметно зашевелились, и все готовятся. Японцы снова поднимают вопрос о южных Курилах, Украина подтягивает войска к Донбассу. Причем, на территории ДНР происходит постоянное перемещение войск – к весне, видимо, готовятся. В Сирии впервые за много месяцев вновь атакован Хмеймим, и атакован с территории, которая фактически контролируется турками.

Турция заявила, что она разберет по винтику поставленные ей С-400, раз Российская Федерация любезно не передает документацию, необходимую для производства. Поэтому я не исключаю, что нанесение внешних ударов по Российской Федерации, в частности, война на Донбассе, война в Сирии, неизбежно окажет значительное воздействие на наше внутриполитическую ситуацию», – заявил Стрелков.