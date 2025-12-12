Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Как и предсказывалось, на фоне неуступчивости диктатора Зеленского по мирным переговорам, подконтрольное американцам НАБУ вбрасывает новые порции компромата.

Оказалось, что на протяжении двух лет тайно прослушивались депутат Верховной рады от правящей партии Юрий Кисель и соучредителя студии «Квартал 95» Сергей Шефир, с 2019 по 2024 год занимавший должность первого помощника Владимира Зеленского.

«Шефир – это тот человек, на которого оформлены все активы Зеленского», – утверждал ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский, также называвший Шефира «держателем общака».

На плёнках может быть зафиксировано «множество личных встреч и разговоров, в том числе с другими людьми из властных кругов, которые характеризуются как конфиденциальные и сенситивные для Банковой», сообщило киевское издание «Зеркало недели».

Прослушивание связано с делом о коррупции в высших эшелонах власти, известном как «пленки Миндича» – это схемы отмывания средств через «Энергоатом» и другие госпредприятия.

«Схема включала «откаты» 10-15% от госконтрактов», – пишет газета.

Кроме того, как передает корреспондент «ПолитНавигатора», Шефир фигурирует в материалах по махинациям на Одесском припортовом заводе.