Нацбанк Молдовы угрожает репрессиями за использование карт «Мир»
Использование карт «Мир» якобы является элементом «гибридной войны против Молдовы». Каждый такой случай будет расследован спецслужбами на предмет отмывания денег и финансирования терроризма. Об этом заявила глава Нацбанка Молдовы, гражданка Румынии Анка Драгу, сообщает Deschide.md.
«Я со всей уверенностью говорю, что посредством этих карт деньги не могут прийти в Республику Молдова. Этими картами нельзя пользоваться на конституционной территории», – ответила председатель Нацбанка Молдовы.
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Анка Драгу напомнила, что использование этих платежных средств является незаконным и влечет за собой уголовные последствия: «Эти действия расследуются специализированными службами по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма».
В начале июня генеральный прокурор Ион Мунтяну заявил, что карты «Мир», по которым политэмигрант, лидер блока «Победа» Илан Шор и башкан Гагаузии Евгения Гуцул обещали перечислять выплаты российского «Промсвязьбанка» для пенсионеров и бюджетников из Гагаузии, «неактивны». Однако чиновник признал, что они могут быть использованы на территории самоопределившейся Приднестровской Молдавской Республики, «не контролируемой конституционными властями Молдовы».
Правящий режим в Молдове перешёл к откровенным угрозам уголовными преследованиями тем жителям страны, которые будут получать выплаты из России по картам «Мир». Это происходит в рамках общей кампании запугивания жителей Гагаузии и других регионов Молдовы перед президентскими выборами и референдумом о евроинтеграции.
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