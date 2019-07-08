Нацбанк Украины активно укрепляет гривну и скупает доллары

08.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Национальный банк Украины в период с 1 по 5 июля купил на межбанковском валютном рынке $321,2 млн, что в 7,3 раза больше, чем неделей ранее ($44 млн) и соответствует показателю за весь июнь, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Согласно сообщению на сайте регулятора, $40 млн было приобретено по наилучшей цене купли-продажи (с использованием инструмента matching), $281,2 млн — по единому курсу (с использованием инструмента matching).

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В целом с начала текущего года НБУ купил на межбанке $1,96 млрд, продал — $231,43 млн. В том числе в июне Нацбанк купил $322,3 млн по сравнению с $203,6 млн в мае и $299,9 млн в апреле.

В результате такой политики НБУ на понедельник, 8 июля, укрепил официальный курс гривны на 16 копеек – до 25,7 грн за доллар против 25,8 грн за доллар в пятницу. Такие данные приведены на сайте регулятора.