Нацбанк Украины признал боевиков УПА победителями гитлеровцев

22.10.2019, Киев, Максим Карпенко

К 75-летию со дня освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков Нацбанк страны выпустил монету с изображением советского воина и боевика УПА – подпольной националистической организации, члены которой боролись с Советской Армией.

Номинал монеты – 5 гривен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На обратной стороне монеты изображен профиль мужчины и обнимающий его ребенок. Также в черно-красном цвете дизайнеры нанесли на нее изображение мака.

«Нацбанк Украины с сегодняшнего дня запустил в оборот юбилейную монету как бы в честь 75-летия освобождения Украины от нацистов. На ней помещены силуэты советского воина и боевика УПА. Да-да, той самой УПА, которая стреляла в освободителей Украины от нацизма! Совсем поехали на Украине! К 80-летию, похоже, и бойцов СС нарисуют», – прокомментировал выпуск монеты политолог Владимир Корнилов.