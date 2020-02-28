Нацбанк Украины сознательно задушил бизнес кредитной удавкой – Тимошенко

28.02.2020, Киев, Игорь Петров

Коммерческие предприятия Украины теряют конкурентоспособность из-за того, что не могут взять кредиты под такие же низкие проценты, как предприятия в других странах.

Об этом в эфире телеканала НАШ заявила лидер фракции ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Под какой процент нам выдаются ресурсы, которые питают экономику? Под какой процент дают кредиты нашим предприятиям, нашему бизнесу?

Вы же понимаете, что мы в мировой экономике – конкуренты. И кредитные ресурсы, их стоимость, прямо ложатся на себестоимость продукции. Если мы неконкурентны по уровню кредитной ставки для наших предприятий, нам конец.

Нам дают кредиты под 21% годовых, а весь мир выдает кредиты под 3-5% годовых. Понимаете какая разница? Нас убивают. Это – политика Нацбанка.

Я приводила цифры, я говорила президенту, что Нацбанк много лет находится в управлении глобальных финансовых корпораций и они через политику Нацбанка реально убивают нашу экономику не один год», – заключила экс-премьер.