Нацбанк Украины ведет страну к катастрофе

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина продолжает рекордными темпами наращивать государственный долг.

О этом в киевском издании «Зеркало недели» пишет вице-президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты по налогообложению, учету и аудиту Дмитрий Алексеенко, анализирую законопроект о бюджете страны на следующйи год, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Прогнозируется дальнейшее увеличение государственного долга: к концу 2026 года государственный и гарантированный государством долг достигнет приблизительно 107% ВВП по сравнению с 90% ВВП в конце 2024 года. На обслуживание государственного долга в 2026 году планируется израсходовать 513,1 млрд грн, еще 656,8 млрд грн пойдет на погашение долгов», – пишет экономист.

Подверг критике он и монетарную политику Нацбанка Украины.

«Как и в 2022–2025 годах, вместо существенного увеличения кредитования реального сектора НБУ собирается продолжать размещать облигации внутреннего государственного займа по завышенным ставкам, а украинские банки и в дальнейшем будут зарабатывать на государственном бюджете через депозитные сертификаты НБУ», – отмечает автор.

По его словам, сейчас банкам выгоднее положить деньги на депозит в НБУ без какого-либо риска, чем кредитовать реальный бизнес.