Нацбат «Айдар» готовит вооруженные диверсии против командования ВСУ

03.07.2019, Луганск, Александр Гусар

Сотрудники национальной полиции Украины обнаружили тайник с оружием и боеприпасами, принадлежащий боевикам батальона «Айдара», который предназначался для совершения провокаций на подконтрольной Киеву территории Луганщины.

Об этом сообщает официальный сайт МВД ЛНР со ссылкой на сотрудника национальной полиции Украины, позвонившего на «горячую линию», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Должностными лицами отделения военной службы правопорядка совместно с сотрудниками службы безопасности и национальной полиции Украины, на территории бывшей базы отдыха завода «Импульс» в населенном пункте Денежниково, ул. Песчаная были выявлены и изъяты следующие боеприпасы и оружие: выстрел ПГ-7П – 4 шт, РПГ-22 – 1 шт, патроны 7,62 мм УС – 440 шт, патроны 7,62 мм Б – 440 шт, патроны 5,45 мм ПС – 152 шт, патроны 5,45 мм Т – 119 шт», – сообщил информатор, присутствовавший при изъятии оружия.

По его словам, данная база отдыха являлась местом дислокации подразделений батальона «Айдар», на основании чего можно предположить, что схрон был организован участниками именно этого формирования.

«Данный случай не единичный, с начала года было обнаружено уже несколько похожих арсеналов на близлежащих территориях. Вполне возможно, что «айдаровцы» готовят вооруженные провокации и акты неповиновения армейскому командованию», – предположил украинский полицейский.

В МВД ЛНР отметили, что по данному факту проводится проверка.