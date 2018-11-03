Нацбат «Азов» получил неограниченные полномочия

04.11.2018, Донецк, Александр Гусар

Для предотвращения неконтролируемого распространения оружия, националистическому подразделению «Азов» предоставлены неограниченные полномочия по проверке военнослужащих, выезжающих из зоны «ООС».

Такую информацию озвучил во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В целях недопущения бесконтрольного перемещения оружия и боеприпасов, из числа наиболее лояльных к действующей власти боевиков полка Нацгвардии «Азов» сформированы «летучие отряды», наделенные неограниченными полномочиями, по проверке пропускного режима на контрольных пунктах. Нацистам также предоставлено право проведения обысков украинских военнослужащих, выезжающих из зоны операции оккупационных сил», – сообщил Эдуард Басурин.

По его словам, подобные меры уже принесли определённые результаты.

«За последние две недели нацотрядом уже проведены задержания на блокпостах в зонах ответственности 79-й и 10-й бригад. Задержаны 5 военнослужащих ВСУ за попытку вывоза 18-ти автоматов, 6-ти гранатометов и боеприпасов к ним, фиктивно списанных на боевые действия выведенных из зоны «ООС» подразделений 36-й отдельной бригады морской пехоты и 53-й отдельной механизированной бригады. В настоящее время они находятся под следствием. Также вскрыты факты причастности представителей волонтерских организаций и СМИ к незаконному обороту оружия и боеприпасов», – добавил Басурин.