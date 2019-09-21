Нацбаты грозят наступлением на ДНР вопреки заявлениям Зеленского

21.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Боевики украинского нацбата «Айдар», несмотря на заявления киевского руководства о разведении сил в Донбассе, якобы продвинулись на 1,5 километра вперёд и оказались на территории подконтрольного ДНР города Горловка.

Об этом заявили в эфире украинского телеканала «1+1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам пропагандистов, «Айдар» получил приказ занять данные позиции еще месяц назад, и все это время занимался рытьем окопов.

«Наш батальон штурмует именно окопы, потому что, к сожалению, с 2014 года нет приказа «вперёд», и мы штурмует донецкую и луганскую землю, копаемся», – рассказал боевик батальона с позывным «Злой».

При этом в нацбате открыто заявили, что не собираются выполнять какие-либо приказы о разведении и отступать назад.

«Мы не должны отходить ни на один шаг на своей земле. Они должны выводить свои войска, отступать в Ростов или за Сибирь, отходить подальше, не мы, мы на своей земле», – добавил националист с позывным «Тур».

При этом в Донецке высмеяли пропагандистский фейк украинского телеканала.

«В вечернем выпуске ТСН вышел репортаж о том, как «воины света» карательного батальона «Айдар» продвинулись на 1,5 км вглубь и зашли в Горловку. Перемога! Но это не точно.

На самом деле, никто никуда не продвинулся. Только во влажных мечтах украинских журналистов. Они стоят в районе поселка Гольмовский, а не на окраине Горловки. Репортаж снят более 2 недель назад, и мы заявляли о том, что на передовой работают украинские журналисты с целью съёмки очередного фантастического материала.

В тот период у «Айдара» случились большие потери из-за некачественных кондиционеров, и их командование попросило журналистов снять что-то героическое, чтобы оправдать потери. Странно, что репортаж вышел только сейчас», – заявил начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов в своем Telegram-канале.