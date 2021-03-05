Нацболы атаковали консульство Испании в Петербурге

05.03.2021, Москва, Елена Острякова

Активисты партии «Другая Россия Эдуарда Лимонова» провели акцию протеста у консульства Испании в Санкт-Петербурге.

Ролик с акцией, которая продлилась 10 секунд, обнародовала пресс-служба организации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Два нацбола развернули баннер с лозунгом «Свободу Пабло Аселю!» в поддержку испанского рэпера-коммуниста и зажгли дымовую шашку.

«Асель брошен в тюрьму за песни и высказывания в соцсетях, то есть за свои убеждения. Он говорил о коммунизме, необходимости борьбы с правительством, сверхбогатыми, а также мировым гегемоном США. И это сочтено смертельно опасным для Испанского королевства.

Асель — друг нашей страны и русского народа. Он выступал в поддержку Донецкой и Луганской народных республик, так же, как независимости его родной Каталонии.

Его мировоззрение сформировалось под воздействием таких личностей, как Владимир Маяковский, Иосиф Сталин и Че Гевара. И это правильное мировоззрение!

Мы, национал-большевики, солидарны с молодыми испанцами и жителями других стран, выходящими на улицы в поддержку Пабло Аселя. Вслед за ним мы говорим: «СССР вернется, а эксплуататоры будут добывать руду в Сибири!», – говорится в листовке «Другой России».

По итогам акции задержаны двое активистов партии: Никита Челышев и Владислав Кочкин.