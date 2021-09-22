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22.09.2021 20:39 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Выборы, Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, экстремизм
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Нацболы вернулись к экстремизму и атаковали Госдуму РФ

Представители партии «Другая Россия Эдуарда Лимонова» провели сегодня акцию у здания Госдумы РФ в...

Представители партии «Другая Россия Эдуарда Лимонова» провели сегодня акцию у здания Госдумы РФ в Москве.

Об этом «Другая Россия» сообщает на своем сайте, передает корресондент «ПолитНавигатора».

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Нацболы вывесили баннер с лозунгом «Мы вас не выбирали!», зажгли фаера и приковались наручниками к ограде здания.

«Нам жаль тех честных, но наивных людей, кто пытался попасть в Госдуму, кто был наблюдателем на выборах, кто пытался проголосовать (особенно жаль тех, кто пытался голосовать «умно»).

Всё, что они получили – возможность поучаствовать в легитимации власти. Они или позабыли, или никогда не знали простую максиму: чтобы добиться свободных выборов, не нужно участвовать в выборах несвободных», – говорится в листовках, которые они распространяли.

Пятеро участников акции задержаны.

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