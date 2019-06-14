Нацелившегося в Раду Саакашвили уличили в подлоге и мошенничестве

14.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили утверждает, что беспрерывно проживал на Украине 5 лет и был выдворен из страны против своей воли.

Поэтому, по его мнению, он имеет полное право баллотироваться в Верховную Раду на предстоящих внеочередных парламентских выборах.

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Об этом экс-президент Грузии заявил в эфире украинского телеканала «Наш», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я думаю, что ЦИК может сделать все нормально, есть прецеденты в недавней истории Украины, так что эта проблема решаема. Конечно, хотел бы сопровождать этих людей в парламент», – рассказал Саакашвили о перспективах участия в выборах в Верховную Раду вместе со своей партией.

Однако присутствующий в студии украинский журналист и блогер Владимир Бойко поспешил опровергнуть заявления грузинско-украинского политика, назвав его «позорным явлением» и «мошенником».

«Я хотел бы сказать, что сейчас мы увидели просто позорное явление, и это не украшает ни наше государство, ни наш народ.

Во-первых, господин Саакашвили был приглашен на Украину для обслуживания самых грязных коррупционных схем Порошенко. Он получал украинское гражданство 29 мая 2015 года, то есть никак у него не получается пять лет.

Во-вторых, Украину он покинул добровольно, он врет. Он подписал все документы, его Польша не принимала в порядке реадмиссии, переговоры с ним вел господин Семочко, который на тот момент занимал пост начальника Управления СБУ по Киеву и Киевской области.

Насколько я знаю от людей, которые присутствовали на этих переговорах, Саакашвили просил 3 миллиона, Семочко сторговался на 2 миллиона долларов. Саакашвили добровольно пошел в посольство Нидерландов, оформил вид на жительство, поскольку его жена имеет гражданство Нидерландов, подписал документы на покидание Украины и выезд в Польшу, и Польша прислала за ним самолет. Никак он по закону не может быть народным депутатом.

В-третьих, он никогда не обращался к Украине с просьбой предоставить ему украинское гражданство. Саакашвили год назад обратился в Верховный суд с административных иском об отмене указа президента, которым он был лишен гражданства, и его адвокат заявил, что он никогда не обращался за гражданством, а подпись под заявлением подделана.

По ходатайству Саакашвили в июне прошлого года была назначена судебно-почерковедческая экспертиза. На сегодня она не завершена, потому что не удалось найти образцов его подписей, поскольку он, находясь на должности главы Одесской ОГА, не подписывал ни деклараций, ни заявление о согласии на предлюстрационную проверку. Нашли только документ о назначении его первого заместителя с его настоящей подписью, нет опорных образцов.

Так вот, это позорное явление, это международные мошенники, которые тут зарабатывают», – резюмировал Бойко.