Нацгвардейцам дали «добро» использовать ВСУшников как пушечное мясо

27.09.2019, Луганск, Владимир Гладков

Для достижения поставленных задач и минимизации потерь штаб «ООС» разрешил командирам Нацгвардии отдавать приказы солдатам ВСУ на провокационные обстрелы и бросать их на минные поля.

Об этом заявил начальник пресс-службы управления оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«По сообщению нашего источника в штабе ООС, командующий карательной операции Кравченко лично отдал распоряжение командирам подчинённых подразделений в зоне операции оккупационных сил на проведение провокаций вблизи линии соприкосновения с целью срыва комплекса мероприятий по отводу вооружения.

Для выполнения преступного приказа на совершение провокаций в район населенных пунктов Новолуганское и Светлодарск прибыли две ротные тактические группы из состава батальона Кульчицкого Национальной Гвардии Украины. Командирам вышеуказанных подразделений приказано в кратчайшие сроки провести разведку местности, выявить возможные слабые места в обороне Народной милиции», – заявил Осадчий.

При этом, по его словам, нацгвардейцам фактически дали «добро» на использование солдат ВСУ для всех опасных «черновых» работ.

«В целях минимизации потерь среди личного состава нацгвардейцев, командованию указано на возможность привлечения личного состава дислоцируемой в этом районе 59 бригады ВСУ, для выполнения «черновых» работ по разминированию проходов в минных полях, обстрелов населённых пунктов республики, а также отвлечения сил Народной милиции от основных участков проведения провокаций, путём имитации прорыва линии фронта», – рассказал представитель оборонного ведомства.

Он подчеркнул, что все подразделения НМ ЛНР готовы выполнить задачи по пресечению провокаций вблизи линии боевого соприкосновения.

«Однако мы призываем представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ усилить контроль обстановки на Светлодарском направлении, в связи с ожидаемым обострением ситуации, и не допустить срыва договорённостей о всеобъемлющем прекращении огня», – добавил Яков Осадчий.