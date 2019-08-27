27.08.2019, Киев, Александр Гусар
 
Война, Вооруженные силы, Криминал, Происшествия, Украина
Просмотров:

Нацгвардейцы расстреляли мирного жителя, отказавшегося платить мзду на КПП

Военнослужащие Нацгвардии Украины открыли огонь по мирному жителю, отказавшемуся платить дань при пересечении блокпоста на выезде из Мариуполя.

Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Ринат Айгистов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его информации, 24 августа, при прохождении досмотра на блокпосте «БП-2С002» на восточном выезде из Мариуполя получил огнестрельные ранения, приведшие к увечью, мирный житель Кулиненко А.В. 1993 года рождения.

«Огонь по нему открыли боевики НГУ из Запорожья (войсковая часть 3029) из-за отказа оплатить установленную сумму за проезд через блокпост, которая в настоящее время составляет 100 гривен за одну машину и водителя и по 50 гривен за каждого пассажира», – рассказал Айгистов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,










За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть