Нацгвардейцы расстреляли мирного жителя, отказавшегося платить мзду на КПП

27.08.2019, Киев, Александр Гусар

Военнослужащие Нацгвардии Украины открыли огонь по мирному жителю, отказавшемуся платить дань при пересечении блокпоста на выезде из Мариуполя.

Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Ринат Айгистов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его информации, 24 августа, при прохождении досмотра на блокпосте «БП-2С002» на восточном выезде из Мариуполя получил огнестрельные ранения, приведшие к увечью, мирный житель Кулиненко А.В. 1993 года рождения.

«Огонь по нему открыли боевики НГУ из Запорожья (войсковая часть 3029) из-за отказа оплатить установленную сумму за проезд через блокпост, которая в настоящее время составляет 100 гривен за одну машину и водителя и по 50 гривен за каждого пассажира», – рассказал Айгистов.