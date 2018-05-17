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17.05.2018, Киев, Владимир Гладков
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Вооруженные силы, США, Украина

Нацгвардия Украины получила американские гранатомёты


Украинская Нацгвардия получила на вооружение первые 500 ручных противотанковых гранатометов производства США

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Согласно Стратегии развития МВД, Нацгвардия поставила на вооружение первые 500 40-мм ручных противотанковых гранатомётов RSRL-1 производства США», – написал Аваков.

По его словам, 40-мм комплекс RSRL-1 был запущен в производство компанией «AirTronic» в 2016 году.

«Прицельность стрельбы 800 м, совместимый со всеми существующими выстрелами РПГ, живучесть ствола – 1000 выстрелов. При производстве комплекса используются современные материалы, что позволяет уменьшить массу гранатомета, упростить эксплуатацию, увеличить дальность стрельбы и улучшить ресурс боеспособности, при сохранении эффективной архитектуры прототипа», – похвалился украинский министр.

«Государственным научно-исследовательским институтом МВД разработана программа обучения личного состава и методика эксплуатации нового оружия», – добавил Арсен Аваков.

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